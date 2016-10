Hilden, Deutschland (ots) - QIAsymphony SP Front-End verschafft dem GeneReader NGS-System höheren Durchsatz und zusätzliche Flexibilität



QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Einführung des QIAsymphony SP Instruments als Front-End-Option für die Probenvorbereitung im GeneReader NGS-System* außerhalb der USA bekannt. Damit kann die weltweit erste Sample-to-Insight-Komplettlösung für das Next-Generation-Sequencing (NGS) höhere Durchsatzmengen hochautomatisiert und noch flexibler verarbeiten. QIAsymphony SP lässt sich nun nahtlos in den GeneReader NGS-Workflow integrieren und ermöglicht es Laboren außerhalb der USA, verschiedene Probenarten unter kontinuierlicher Beladung, mit beliebigem Zugriff und einer höheren Geschwindigkeit in anspruchsvollen Umgebungen aufzureinigen.



"Wo das GeneReader NGS-System verfügbar ist, wird es immer häufiger als benutzerfreundliche Komplettlösung für das Next-Generation-Sequencing (NGS) eingesetzt und nun mit QIAsymphony SP um eine zuverlässige Front-End-Lösung für Testverfahren mit höherem Durchsatz ergänzt. Derzeit vermarkten wir den GeneReader NGS-Workflow außerhalb der USA. Als Alternative zum QIAcube, der zur Automatisierung von Testverfahren mit geringerem Probendurchsatz geeignet ist, kann QIAsymphony SP unterschiedliche Probenvolumen und -arten für Nutzer des GeneReader NGS einfach und effizient isolieren, aufreinigen und für die weitere Analyse vorbereiten", erklärt Jonathan Arnold, Leiter des Bereichs Onkologie bei QIAGEN.



