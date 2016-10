(Im vorletzten Satz wurde korrigiert: ...wenig Chancen (nicht: Geld) haben, ihr Geld wiederzusehen.)

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Gläubiger des insolventen Agrarunternehmens KTG Agrar SE treffen sich am Donnerstag (11.00 Uhr) in Hamburg zu ihrer ersten offiziellen Versammlung im Rahmen des Insolvenzverfahrens. Jan Ockelmann als Vorstand für die Neustrukturierung des Unternehmens und Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus werden die Gläubiger über den aktuellen Stand des Verfahrens informieren. Es sind auch Beschlüsse zur Zukunft des Unternehmens zu erwarten. Eine Tagesordnung der geschlossenen Versammlung wurde jedoch nicht veröffentlicht.

KTG Agrar hatte Anfang Juli einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Mittlerweile ist das Unternehmen im regulären Insolvenzverfahren. KTG Agrar war mit 800 Mitarbeitern und mehr als 46 000 Hektar bewirtschafteter Fläche, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, der größte deutsche Agrarkonzern. Zu den mehr als 10 0000 Gläubigern des Konzerns gehören vor allem die Zeichner von zwei Anleihen über insgesamt nominal 342 Millionen Euro. Experten gehen davon aus, dass diejenigen, die in eine Anleihe der KTG Agrar investiert haben, wenig Chancen haben, ihr Geld wiederzusehen. Der Saal 2 des Hamburger Congresscentrums, in dem die Versammlung stattfindet, ist für 1500 Personen ausgelegt./gi/DP/stb

ISIN DE000A0DN1J4

