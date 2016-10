Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Schneider Electric von "Neutral" auf "Buy hochgestuft und die Aktien in die "Conviction Buy List" aufgenommen. Analystin Daniela Costa hob in der Branchenstudie vom Donnerstag zudem ihr Kursziel von 58 auf 75 Euro an. Unter den Investitionsgüterunternehmen seien die Franzosen auf das Wachstumsfeld Energieverteilung ausgerichtet, schrieb die Expertin. Höhere Gewinnmargen dürften die Aktien antreiben, die trotz zuletzt überdurchschnittlicher Entwicklung im Vergleich zur Branche immer noch zu niedrig bewertet erschienen./mis/das

ISIN: FR0000121972