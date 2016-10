Deutsche EuroShop beteiligt sich am Saarpark-Center Neunkirchen

- 113 Mio. EUR Investitionsvolumen - Erwerb einer 50%-Beteiligung - 20. Shoppingcenter im Portfolio

Hamburg, 6. Oktober 2016 - Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop hat zum 1. Oktober 2016 einen 50%-Anteil am Saarpark-Center im saarländischen Neunkirchen vom Pensionsfond BAT Custodian erworben.

Das Investitionsvolumen beläuft sich inklusive der übernommenen Nettofinanzverbindlichkeiten auf 113 Mio. EUR. Die anteiligen Mieteinnahmen werden für das Saarpark-Center für 2017 mit 6,4 Mio. EUR prognostiziert. Bei einem erwarteten Net Operating Income (NOI) von 5,7 Mio. EUR beträgt die erwarteten NOI-Rendite 5,0 %. Die Finanzierung des Nettokaufpreises von rund 79 Mio. EUR erfolgt über Fremdkapital. Das Portfolio der Deutsche EuroShop vergrößert sich damit auf 20 Shoppingcenter mit einem Marktwert von 4,5 Mrd. EUR (100%-Sicht).

"Wir freuen uns, unser Portfolio mit dem Saarpark-Center Neunkirchen um ein etabliertes und erfolgreiches Shoppingcenter ergänzen zu können. Das Center zeichnet sich durch seine gute Lage, Stabilität sowie die sehr gute Marktpositionierung aus", kommentiert Wilhelm Wellner, Sprecher des Vorstands der Deutsche EuroShop.

Ursprünglich wurde das Saarpark-Center 1989 eröffnet. Nach einer Erweiterung 1999 und einer Umstrukturierung 2009 bietet das größte Einkaufszentrum des Saarlandes über 130 Fachgeschäfte auf 33.500 qm auf zwei Etagen. Die Magnetmieter des Centers sind C&A, H&M, Müller Drogerie, P&C Düsseldorf, REWE und TK Maxx. Darüber hinaus verfügt das Center über 600 qm Bürofläche sowie über 1.600 Pkw-Stellplätze.

Das Saarpark-Center befindet sich im Zentrum der Innenstadt Neunkirchens und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln über den angrenzenden Busbahnhof als auch mit dem PKW über den naheliegenden Autobahnanschluss sehr gut zu erreichen. Im Einzugsgebiet des von der ECE Projektmanagement betreuten Shoppingcenters leben ca. 595.000 Menschen. Das Saarpark-Center wird täglich von ca. 24.000 bzw. jährlich von über 7,1 Mio. Kunden besucht.

Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 20 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt.

Daten & Fakten zum Saarpark-Center Neunkirchen

Standort Neunkirchen Beteiligung DES 50 % Verkaufsfläche in qm ca. 33.500 Stellplätze ca. 1.600 Anzahl der Geschäfte ca. 130 Vermietungsstand 98,5 % Einzugsgebiet 0,6 Mio. Einwohner Eröffnung/Umstrukturierungen 1989/1999/2009 Website www.saarpark-center-neunkirchen.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche EuroShop AG Heegbarg 36 22391 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 413 579-0 Fax: +49 (0)40 413 579-29 E-Mail: ir@deutsche-euroshop.de Internet: www.deutsche-euroshop.de

ISIN: DE0007480204, DE000A1R0W05

WKN: 748020 Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

