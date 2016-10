Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



alltours ist als einer der größten Spanien-Anbieter Europas bekannt. Nach einem starken Wachstum im ablaufenden Geschäftsjahr plant alltours für 2016/2017 mit rund 1.000.000 Spanien-Gästen. Der Reiseveranstalter hat daher das Programm für den Sommer 2017 auf den Balearen, den Kanaren und dem spanischen Festland stark ausgebaut. Erstmals im Angebot sind Reisen nach Barcelona, an die Costa Brava, Costa Dorada und an die Costa de Almeria. In den bestehenden Zielen wurden sowohl das Hotelangebot als auch die Kapazitäten in den einzelnen Hotels erhöht. In den letzten Jahren wurde von den spanischen Hoteliers umfangreich in die Qualität investiert. Das spiegelt sich auch in der gestiegenen Nachfrage und im alltours Programm wider. Die im oberen Qualitätssegment angesiedelte alltours eigene Hotelkette allsun expandiert weiter und wird im Sommer 2017 mit 32 Hotels auf Mallorca und den Kanaren an den Start gehen. Insgesamt steigt das Hotelangenbot in Spanien auf rd. 790 Hotels (Vorjahr 690). Das Exklusivangebot wurde auf 133 Hotels (Vorjahr 113) erhöht. Präsentiert wird das bisher größte alltours Spanien-Angebot erstmals in drei Katalogen: "Balearen", "Kanaren" und, ganz neu, "Spanien & Portugal".



Barcelona, Costa Brava und Costa Dorada neu im alltours Programm



alltours startet in Katalonien mit insgesamt 44 Hotels in Barcelona, an der Costa Dorada und Costa Brava. Buchbar ist das Katalonien-Programm als klassische Flugpauschalreise und als Urlaub mit individueller Anreise. Die Kombination eines Städtetrips nach Barcelona mit Badeaufenthalt an der Costa Brava oder Costa Dorada ist ebenfalls möglich. Neu ist auch weiter südlich die Costa de Almeria mit 14 Hotels buchbar.



alltours bietet in Spanien mehr Exklusiv-Hotels an



In Spanien bietet alltours mit 133 Hotels (Vorjahr 113) sein umfangreichstes Exklusiv-Angebot an. Rund 60% aller alltours Gäste auf Mallorca und den Kanaren verbringen ihren Urlaub in einem der Exklusiv-Häuser des Veranstalters. Auf Fuerteventura sind es sogar rund 70%.



Auf Mallorca steigt die Zahl der exklusiv angebotenen Hotels auf 51 (Vorjahr 40), auf den Kanaren auf 78 (Vorjahr 66). Allein auf Gran Canaria sind 37 Hotels (Vorjahr 25) im Programm, die nur bei alltours buchbar sind. Dazu gehört erstmals im Sommer auch die neue Luxus-Ferienanlage Suitehotel Playa del Inglés (4,5*).



Die alltours eigene Hotelkette allsun ist ein maßgeblicher Faktor in der Exklusiv-Strategie. Ihre Expansion ist gezielt vorangetrieben worden. Insgesamt betreibt die Hotelkette im Sommer 2017 32 Häuser auf Mallorca und den Kanaren. Das sind neun mehr als bei der Präsentation der Kataloge für den Sommer 2016.



Das Ibiza-Programm stellt sich qualitativ und quantitativ neu auf. Das Hotel-Angebot im Sommer 2017 umfasst 61 Hotels (Vorjahr 44). Exklusiv nur bei alltours buchbar sind drei Hotels, u. a. das neu ins Programm hinzugekommene Azuline Hotel Cala Martina (4*) in Es Cana. Zusätzlich hat alltours renovierte und modernisierte Hotelbereiche exklusiv im Angebot.



Preisentwicklung in Spanien uneinheitlich



Nachdem 5 Jahre die Preise für Spanienreisen im Durchschnitt stabil waren, kommt es im Sommer 2017 erstmals wieder zu Preiserhöhungen. Rund die Hälfte der Hoteliers hat die Preise moderat erhöht, sodass Preissteigerungen von 2 bis 2,7% auf die Kunden zukommen. Dies trifft auch auf die allsun Hotels zu. Etwa 50% der Hotelbetreiber haben aufgrund der starken Nachfrage in diesem Sommer die Preise so unterschiedlich stark angehoben, dass die Preissteigerungen deutlich höher liegen. "Wir empfehlen daher, zeitig zu buchen. Denn es ist davon auszugehen, dass die Hotels mit den günstigsten Preisen aufgrund der zu erwartenden starken Nachfrage sehr schnell ausgebucht sein werden. Wer also im Sommer 2017 nach Spanien reisen will, sollte sich mit seiner Buchung nicht viel Zeit lassen", sagte Markus Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der alltours flugreisen gmbh.



OTS: alltours flugreisen gmbh newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53186 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53186.rss2



Redaktionskontakt: alltours flugreisen gmbh Unternehmenskommunikation Alexandra Hoffmann Dreischeibenhaus 1 40211 Düsseldorf Tel.: +49 (0)2 11- 5427-7401 Fax: +49 (0)2 11- 5427-9740 E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.de