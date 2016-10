Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Jena (pta037/06.10.2016/21:00) - Die Gläubigerversammlung der DirectPhotonics

Industries GmbH hat in ihrem ersten Termin am heutigen Tag überraschend eine

Veräußerung der gesamten Vermögensgegenstände des Unternehmens an einen

dritten Bieter beschlossen. Die Deutsche Effecten- und

Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat daraufhin gemäß §78 InsO

beim Insolvenzgericht des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg eine Aufhebung

dieses Beschlusses beantragt, da dieser nach Auffassung der DEWB dem gemeinsamen

Interesse der Insolvenzgläubiger widerspricht.



Sollte der Beschluss der Gläubigerversammlung durch das Insolvenzgericht

bestätigt werden, würde dies zu einem Scheitern der parallel laufenden

vielversprechenden Verhandlungen der DEWB mit anderen interessierten Investoren

zur gemeinsamen Sanierung der DirectPhotonics Industries GmbH und zur

weitergehenden Verwertung der durch das Unternehmen in der Vergangenheit

geschaffenen (immateriellen) Vermögenswerte zugunsten der bisherigen Investoren

zunichte machen.



Vorsorglich nimmt die DEWB in Folge der Entscheidung der Gläubigerversammlung

nach dem Vorsichtsprinzip eine komplette Wertberichtigung des

Beteiligungsbuchwerts in Höhe von 2.568 TEUR vor.



(Ende)



Aussender: DEWB AG Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG

Adresse: Fraunhoferstraße 1, 07743 Jena

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Marco Scheidler

Tel.: +49 3641 31000-30

E-Mail: ms@dewb.de

Website: www.dewb.de



ISIN(s): DE0008041005 (Aktie)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in

Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1475780400380



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 06, 2016 15:00 ET (19:00 GMT)