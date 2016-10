Schwabenverlag AG: Immobilienveräußerung

Immobilienveräußerung

Die Schwabenverlag AG hat ihren Immobilienbesitz an der Nicolaus-Otto- Straße in 89097 Ulm/Donautal mit notariellem Vertrag vom 07.10.2016 veräußert. Der Verkaufspreis beträgt EUR 3,0 Mio. Die Liegenschaft war zuletzt an eine Druckerei vermietet, die ihren Betrieb an andere Unternehmensstandorte ausgelagert hat.

Die Schwabenverlag AG erzielt aus der Veräußerung der Immobilie im laufenden Geschäftsjahr 2016 einen positiven Ergebniseffekt.

SCHWABENVERLAG AG Der Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schwabenverlag AG Senefelderstraße 12 73760 Ostfildern-Ruit Deutschland Telefon: +49 711-4406-0 Fax: +49 711-4406-171 E-Mail: info@schwabenverlag.de Internet: www.schwabenverlag.de ISIN: DE0007217507 WKN: 721750

