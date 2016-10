Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Eni auf "Buy" belassen. Ein Bericht, wonach der italienische Ölkonzern seine Beteiligung an Gasfeldern in Mosambik an ExxonMobil verkaufen könnte, sei bisher nicht bestätigt worden, betonte Analyst Alastair Syme in einer Studie vom Freitag. Die auf der "European Focus List" stehenden Eni-Titel bleiben weiterhin sein bevorzugter Wert im globalen Sektor der integrierten Öl- und Gasversorger./tih/zb

