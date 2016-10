Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Franken belassen. Der Hurrikan "Matthew" könnte den europäischen Rückversicherern in den USA hohe Schadensforderungen einbrocken, der Swiss Re am meisten, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer Branchenstudie vom Freitag. Die Gefahr rückläufiger Dividenden sieht der Experte aber nicht./ag/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0057 2016-10-07/13:40

ISIN: CH0126881561