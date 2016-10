Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach der Beteiligung am Neunkirchener Saarpark-Center auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der erste Zukauf seit 2012 werde sich positiv auf das operative Ergebnis (FFO) des Shopping-Center-Investors auswirken und unterstütze ihn in seiner positiven Haltung zur Aktie, schrieb Analyst Georg Kanders in einer Studie vom Freitag. Er kündigte daraufhin eine Überarbeitung seiner Schätzungen an./tih/zb

ISIN: DE0007480204