Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Leoni auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Dass Vorstandschef Dieter Belle in einem Interview von guten Fortschritten bei der Restrukturierung einer Fabrik in Rumänien berichtete, sei eine gute Nachricht, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Freitag. Die Fabrik sei in den vergangenen Jahren der größte Problemfaktor für den Hersteller von Bordnetzsystemen gewesen./tih/zb

ISIN: DE0005408884