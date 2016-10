Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Greifswald (pta038/07.10.2016/15:50) - Der HanseYachts AG Konzern ist Hersteller

von Segel- und Motoryachten. Im Bereich der Segelyachten gehören wir zu den drei

weltweit größten Herstellern von hochseetüchtigen Segelyachten mit einer

Rumpflänge von ca. 29 bis 67 ft (10m bis 21m). Der Bereich der Motoryachten mit

den beiden Marken "Fjord" und "Sealine" nimmt in den vergangenen drei

Geschäftsjahren einen wachsenden Anteil am Konzernumsatz ein.



Die Marke "Fjord" wurde im Jahr 2005 erworben und in den Folgejahren erfolgreich

ausgebaut. Im Rahmen der Finanzmarktkrise hatten sich die Verkaufszahlen im

Geschäftsjahr 2008/09 jedoch mehr als halbiert, so dass

außerplanmäßige Abschreibungen auf den Markenwert im

IFRS-Konzernabschluss der HanseYachts AG in den Geschäftsjahren 2008/09 und

2009/10 vorzunehmen waren.



In Folge der stetigen Produktinnovationen und -verbesserungen, aber auch der

Markenpflege durch Werbung und Messeauftritte, konnten Umsatz und Absatz

sukzessive wieder deutlich gesteigert werden, zuletzt auf Rekordwerte seit

Aufkauf durch den HanseYachts AG Konzern. Die positive Entwicklung bei den

Umsätzen in den letzten beiden Geschäftsjahren und die aktuellen

Auftragseingänge im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2016/17

bestätigen die Nachhaltigkeit des Markterfolgs der Fjord-Motorboote. Vor diesem

Hintergrund hat der Vorstand der HanseYachts AG heute Nachmittag nach

eingehender Prüfung entschieden, die Marke "Fjord" im ersten Quartal des

Geschäftsjahres 2016/17 erfolgswirksam um Euro 2,2 Mio. auf den Stand von vor

der Finanzmarktkrise zuzuschreiben.



