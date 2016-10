DF Deutsche Forfait AG - Zwei neue Vorstände aus den eigenen Reihen bestellt

Köln, 07. Oktober 2016 - Der Aufsichtsrat der DF Deutsche Forfait AG hat heute Frau Gabriele Krämer und Herrn Christoph Charpentier zu neuen Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft bestellt. Beide sind zusammengenommen bereits seit ca. 25 Jahren bei der Gesellschaft beschäftigt und verfügen somit über langjährige Erfahrung im Forfaitierungsgeschäft und intensive Kenntnisse der DF Gruppe. Frau Krämer war bislang Head of Operations, Herr Charpentier Head of Finance bei der Gesellschaft. Beide sind jeweils gemeinschaftlich vertretungsbefugt und wurden zunächst für ein Jahr bestellt. Der neue Vorstand hat das Mandat, die Einhaltung aller einschlägigen US-, UK- und EU-rechtlichen Bestimmungen sicherzustellen, einschließlich der Vorschriften zu Wirtschaftssanktionen.

DF Deutsche Forfait AG Karolin Hastert Kattenbug 18 - 24 50667 Köln T +49 221 97376-61 F +49 221 97376-60 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 89 21551900-0 Fax: +49 89 21551900-9 E-Mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4, WKN: A2AA20, A1R1CC

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

