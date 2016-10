FRANKFURT (dpa-AFX) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 03. bis 07.10.2016:

MONTAG

Berenberg hebt Siemens auf 'Buy' und Ziel auf 120 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Siemens von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 95 auf 120 Euro angehoben. Angesichts des im Vergleich zu den anderen von ihm beobachteten Elektro-Konzernen schnelleren Umsatzwachstums aus eigener Kraft sowie des Margenpotenzials durch Verbesserung in den sich unterdurchschnittlich entwickelnden Geschäftsbereichen seien die Siemens-Aktien zu niedrig bewertet, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer Branchenstudie vom Montag.

HSBC senkt Orange auf 'Hold' - Ziel 15,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Orange SA von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 15,50 Euro belassen. Der französische Telekomkonzern verfolge eine gute Strategie, doch fehlten positive Kurstreiber, schrieb Analyst Nicolas Cote-Colisson in einer Studie vom Montag. Der Wettbewerb in Frankreich bleibe hart.

Bernstein hebt Danone auf 'Outperform' - Ziel 84 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 84 Euro angehoben. Viele der Risiken, die ihn zurückhaltend gestimmt hätten, seien geringer geworden, schrieb Analyst Andrew Wood in einer Studie vom Montag. Zudem erschienen die Markterwartungen für den Lebensmittelkonzern mittlerweile zu vorsichtig. Die operativen Perspektiven sollten stark sein.

Baader Bank hebt Ziel für Deutsche Beteiligungs AG auf 37,30 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für die Aktien der Deutsche Beteiligungs AG von 34,80 auf 37,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er berücksichtige nun die jüngsten Marktentwicklungen sowie die Kapitalerhöhung, schrieb Analyst Tim Dawson in einer Studie vom Montag. Ein Investment eröffne eine gute Gelegenheit, sich am Erfolg des deutschen Mittelstands zu beteiligen.

UBS hebt Ziel für Banco Santander auf 3,80 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Banco Santander nach einer Investorenveranstaltung von 3,70 auf 3,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die neuen, teils niedrigeren Ziele der Bank stünden nun eher im Einklang mit seinen Erwartungen, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer Studie vom Montag. Auf dem aktuellen Kursniveau sei die Robustheit der Bank eingepreist.

DIENSTAG

DZ Bank hebt Hugo Boss auf 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Hugo Boss von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert der Aktien bei 50 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Herbert Sturm in seiner Branchenstudie zum Thema "Online-Handel auf dem Vormarsch" vom Dienstag. Das weitere Rückschlagsrisiko hält er bei Boss-Aktien für begrenzt.

Barclays hebt Ziel für Lanxess auf 44 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 42 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nachdem sich der Spezialchemiekonzern von einem 50-Prozentanteil seines Kautschukgeschäfts getrennt und den Zukauf des US-Unternehmens Chemtura angekündigt habe, sei die Transformation von Lanxess weitgehend abgeschlossen, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer Studie vom Dienstag. Nun dürfte sich der Fokus auf das Erreichen die Synergieziele richten. Das Kursziel hob er wegen der besseren kurzfristigen Aussichten an. Die Chemtura-Akquisition sei in seinen Schätzungen aber noch nicht enthalten.

JPMorgan nimmt Steinhoff mit 'Overweight' wieder auf

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Steinhoff mit "Overweight" und einem Kursziel von 6,30 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Analyst Stephen Carrott passte seine Prognosen an die jüngste Kapitalerhöhung sowie die Übernahmen von Poundland und Mattress Firm an. Kurzfristig seien Ergebnisvorhersagen für die beiden Zukäufe recht schwer, mittelfristig seien die Perspektiven aber freundlich, schrieb er in einer Studie vom Dienstag.

Commerzbank hebt Ziel für Morphosys auf 60 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Morphosys nach einer Phase-III-Studie zum Schuppenflechte-Mittel Guselkumab von 57 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die positiven Studiendaten habe er die Wahrscheinlichkeit einer Marktzulassung des Medikaments auf Basis eines Morphosys-Antikörpers von 35 auf 75 Prozent erhöht, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Dienstag.

Exane BNP hebt Ziel für Volkswagen-Vorzüge (VW) - 'Outperform'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien (VW) von 135 auf 146 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aussichten für die europäische Autoindustrie hätten sich etwas aufgehellt, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer Branchenstudie vom Dienstag. So seien die Brexit-bedingten Einbußen geringer als befürchtet und die Marktentwicklung in Brasilien sowie Russland besser als bislang erwartet. Für den Wolfsburger Autokonzern erhöhte er seine Gewinnprognose (EPS) für 2017 um 4 Prozent.

MITTWOCH

UBS hebt BASF auf 'Buy' und Ziel auf 87 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat BASF von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 87 Euro angehoben. Die Analysten zeigten sich in einer am Mittwochabend veröffentlichten Branchenstudie positiver eingestellt für den europäischen Chemiesektor. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital dürfte steigen, hieß es. Investitionen würden in vielen Bereichen zurückgefahren, Aktionäre könnten sich in einigen Fällen auf weitere Ausschüttungen freuen. Die Experten favorisieren breit aufgestellte Chemiekonzerne wie BASF gegenüber Industriegase-Produzenten und Konsumchemie-Hersteller vor Spezialchemie-Unternehmen.

Morgan Stanley hebt Ziel für Amazon auf 950 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Amazon von 800 auf 950 US-Dollar angehoben. Analyst Brian Nowak beließ in einer Studie vom Mittwoch die Einstufung für die Aktie des Online-Händlers zugleich auf "Overweight". Gemäß der Einstufung "Overweight" erwartet Morgan Stanley eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Werten derselben Branche. Zugrunde gelegt wird ein Zeitraum zwischen zwölf und 18 Monaten.

Exane BNP hebt Ziel für ING auf 11,80 Euro - 'Neutral'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für ING nach dem Investorentag von 11,30 auf 11,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Großbank sei auf einem guten, aber langen Weg, schrieb Analystin Alicia Chung in einer Studie vom Mittwoch.

NordLB senkt Ziel für Commerzbank auf 7,50 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Commerzbank nach der Vorstellung der Umbaupläne des Geldhauses von 8,50 auf 7,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Es sei ein ambitionierter Umbau für ein schwaches Renditeziel, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Mittwoch. Nicht nur, dass viele Stellen wegfielen, die verbliebenen Mitarbeiter sollten zudem neben dem Tagesgeschäft parallel die Bank neu erfinden. Das Erreichen der Mittelfristziele erscheine eher schwierig. Auch nach der Senkung des Kursziels sieht der Analyst aber noch Luft nach oben.

DZ Bank hebt fairen Wert für Commerzbank auf 5,60 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Commerzbank nach der Vorstellung der neuen Konzernstrategie von 5,30 auf 5,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das neue Ertragsziel betrachte er als zu ambitioniert, schrieb Analyst Christian Koch in einer Studie vom Mittwoch. Die Belastungsfaktoren, wie das Niedrigzinsumfeld, die geringe Profitabilität oder die relativ schwache Kapitalsituation, blieben bestehen.

DONNERSTAG

UBS hebt Symrise auf 'Buy' und Ziel auf 74 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 74 Euro angehoben. Die Analysten zeigten sich in einer am Mittwochabend veröffentlichten Branchenstudie positiver eingestellt für den europäischen Chemiesektor. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital dürfte steigen, hieß es. Investitionen würden in vielen Bereichen zurückgefahren, Aktionäre könnten sich in einigen Fällen auf weitere Ausschüttungen freuen. Die Experten favorisieren Konsumchemie-Hersteller wie Symrise vor Spezialchemie-Unternehmen und breit aufgestellte Chemiekonzerne vor Industriegase-Produzenten.

JPMorgan senkt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 6,50 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Commerzbank nach einer Investorenveranstaltung von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 7,00 auf 6,50 Euro gesenkt. Er begrüße die angekündigten Sparpläne und die Fokussierung auf die eigenen Stärken, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Studie vom Donnerstag. Es fehlten jedoch Kurstreiber. Die Erträge zu steigern bleibe im aktuellen Umfeld eine Herausforderung und die Einsparungen dürften erst ab 2018 positiv wirken.

DZ Bank hebt fairen Wert für Osram auf 66,80 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Osram nach fortdauernden Übernahmespekulationen von 51,00 auf 66,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach den vielen Akquisitionen chinesischer Investoren sei nun auch eine Übernahme des deutschen Lichtkonzerns nicht auszuschließen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktien sollten vor diesem Hintergrund weiter zulegen, zumal die Nachrichtenlage rund um Osram gut sei. So habe das Unternehmen von dem Autobauer BMW einen Großauftrag für LED-Leuchten erhalten.

Goldman hebt Ziel für Siemens auf 118 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 109 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter den Investitionsgüterkonzernen sei Siemens auf Wachstumsfelder wie Windkraft und Schienenverkehr ausgerichtet, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Donnerstag.

JPMorgan hebt Ziel für Dialog auf 30 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach vorläufigen Umsatzzahlen von 25 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Erlöse des Halbleiterherstellers und Apple-Zulieferers im dritten Quartal seien sehr stark ausgefallen und hätten die Konsenserwartung deutlich übertroffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer Studie vom Donnerstag. Bevor er sein "Underweight"-Votum ändere, bedürfe es aber noch mehr Klarheit über die Verkäufe des neuen Apple iPhone 7.

FREITAG

Macquarie startet Innogy mit 'Outperform' - Ziel 41 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Innogy mit "Outperform" und einem Kursziel von 41 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Markt dürfte sich mangels vergleichbarer Infrastruktur-Unternehmen in Deutschland bei der Bewertung vor allem an der Dividende der RWE-Ökostromstochter orientieren, schrieb Analyst Peter Crampton in einer Studie vom Freitag. Bis 2020 rechnet der Experte mit einer durchschnittlichen Steigerung der Ausschüttung um 2 Prozent pro Jahr bei einem Gewinnwachstum je Aktie von im Schnitt 6 Prozent. Ein Kauf von RWE-Anteilen sei allerdings die günstigere Möglichkeit, auf Innogy zu setzen.

SocGen senkt Ziel für RWE auf 18,10 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für RWE wegen des Börsengangs der Tochter Innogy von 20,00 auf 18,10 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Lüder Schumacher aber auf "Buy". Der Experte bezeichnete Innogy in seiner Studie vom Freitag als attraktiv. Das Unternehmen biete eine hohe Ausschüttungsquote. Bei RWE sei zwar noch nicht klar, wie es mit Blick auf eine Dividende weitergehe, doch seien die Gewinnperspektiven für RWE sowie für Innogy recht stabil. Zudem werde RWE nach dem Innogy-Börsengang mindestens 75 Prozent der Anteile der Tochter halten. In Innogy hat RWE sein Geschäft mit Ökostrom, Netzen und Vertrieb gebündelt.

UBS hebt Ziel für SAP auf 90 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP vor Zahlen von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der EU-Austrittsbeschluss der Briten bringe Gegenwind für die Softwarebranche mit sich und sei europaweit eine Herausforderung, schrieb Analyst Michael Briest in einer Branchenstudie vom Freitag. Von SAP erhofft er sich aber eine solide Entwicklung. Seine Bewertung der Aktie mache er künftig am Jahr 2018 fest, was auch das höhere Kursziel begründe.

Morgan Stanley hebt Dialog auf 'Overweight' und Ziel auf 47 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Dialog Semiconductor von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 47 Euro angehoben. Nach einem herausfordernden Jahr bessere sich die Geschäftsentwicklung des Halbleiterunternehmens wieder, schrieb Analyst Francois Meunier in einer Studie vom Freitag. Vor allem vom Hauptkunden Apple dürften in den kommenden 18 Monaten höhere Chipbestellungen kommen. Dies sei noch nicht vollständig in der Dialog-Aktie eingepreist.

Deutsche Bank senkt Zalando auf 'Hold' - Ziel 35 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Zalando nach der starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel ließ Analyst Charlie Muir-Sands in einer Studie vom Freitag aber auf 35 Euro. Kurzfristig sei das Potenzial nun ausgereizt. Sollte der Online-Modehändler seine langfristigen Ziele erreichen, hätten die Papiere aber noch kräftig Luft nach oben, so der Experte.

