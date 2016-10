Stuttgart (ots) - Beim Kurswechsel hin zu erneuerbaren Energien und zur Rolle als Energiedienstleister kommt Mastiaux ebenso voran wie bei dem dafür notwendigen Kulturwandel. Entscheidend ist indes, ob ihm genügend Zeit für den Umbau bleibt. Bei den Großaktionären macht sich inzwischen eine leise Ungeduld breit. Allmählich müsse Mastiaux "liefern", heißt es, nämlich bessere Zahlen. Dass die oberschwäbischen Landräte darauf just am Tag der Vertragsverlängerung pochen, lässt aufhorchen. Mastiauxs Amtszeit läuft nun zwar bis 2022, aber Erfolge wollen die EnBW-Eigner schon deutlich früher sehen.



