Hurrikan "Matthew" zieht an der US-Ostküste entlangMiami/Port-au-Prince - Etwas abgeschwächt hat Hurrikan "Matthew" in der Nacht auf Samstag seinen Weg an der Ostküste Floridas fortgesetzt. Die Zahl der Todesopfer durch "Matthew" in den USA stieg auf vier, wie der Sender CNN unter Berufung auf Behördenangaben berichtete. ...

