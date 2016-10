Kurz vor der TV-Debatte am Sonntag erschüttert ein neues Video von 2005 Amerika. Es zeigt, wie Trump Frauen als sexuelle Beute herabwürdigt. Parteifreunde fordern seinen Rücktritt.

Normalerweise spricht Donald Trump frei, ohne Teleprompter. Doch in diesem Fall hält sich der republikanische Präsidentschaftskandidat exakt an die fein abgestimmte Wortwahl seines Redemanuskripts. "Ich habe ein paar dumme Sachen gesagt", sagte Trump per Videobotschaft am Freitagabend, "aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Worten und Taten anderer". Bill Clinton habe andere Frauen im Grunde missbraucht und Hillary habe seine Opfer erniedrigt und schikaniert.

Mal wieder sucht Trump im Angriff seine Verteidigung. Doch dieses Mal dürfte es ihm schwer fallen. Man spürt seine Nervosität. Trump spricht schneller als sonst. Als wolle er die unangenehme Aufgabe möglichst zügig über die Bühne bringen und die Botschaft schnell in die Öffentlichkeit tragen.

Ein Video von 2005, das die "Washington Post" am Freitagabend veröffentlicht hatte, zeigt einen Bus, in dem sich Trump mit dem Moderator Billy Bush unterhält. Die beiden sind im Rahmen der Unterhaltungsshow "Access Hollywood" unterwegs. Die Mikrofone sind an. Trump erzählt, wie er versucht habe, eine verheiratete Frau "zu vögeln". Und davon, wie er sich von schönen Frauen wie ein Magnet angezogen fühle und er sie "automatisch küssen" müsse. Und wie man sie alle haben könne, wenn man "ein Star" sei.

