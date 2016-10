Rational wurde vom kleinen Metallbetrieb zum Weltmarktführer. Bis heute profitiert der börsennotierte Ausrüster von Großküchen vom Einfluss der Gründerfamilie.

Seinen ersten Kombidämpfer hat Siegfried Meister selbst ausgeliefert. Zusammen mit zwei Kollegen wuchtete er das schwere Gerät auf einen Lieferwagen und fuhr nach München. Der Kunde war kein ganz unwichtiger: Edelgastronom Gerd Käfer, der an der noblen Prinzregentenstraße seinen Gourmettempel betrieb. Heute führt Gerd Käfers Sohn Michael das Restaurant.

Es war das Jahr 1976. Erst wenige Monate zuvor hatte der damals 38-jährige Meister das neuartige Gerät, das beim Garen von Speisen Heißluft und Dampf kombiniert, erfunden - in einem metallverarbeitenden Betrieb im beschaulichen Landsberg am Lech im Allgäu. Die Firma hatte der studierte Elektroingenieur 1973 übernommen. Heute heißt sie Rational.

Aus dem kleinen Metallbetrieb ist ein Weltmarktführer geworden. Im vergangenen Jahr setzte Rational mit seinen 1600 Mitarbeitern 564 Millionen Euro um. Die Kantinen deutscher Autohersteller, Chinas berühmte Peking-Enten-Restaurants oder die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken: Überall, wo für viele Menschen gekocht wird, stehen die Dampfgarer aus Landsberg. Gründer Meister steht inzwischen dem Aufsichtsrat vor - die "Forbes"-Liste führt den 78-Jährigen auf Rang 435 der reichsten Menschen weltweit. Privatvermögen: geschätzte 3,9 Milliarden Dollar.

Die Geschäfte des börsennotierten Unternehmens führt seit fast drei Jahren der Schweizer Peter Stadelmann. 2012 kam er vom Malik Management Zentrum in St. Gallen zu Rational. Meisters Familie und ein Mitarbeiter der ersten Stunde halten zusammen gut 70 Prozent der Rational-Aktien.

Das Unternehmen, das seit August im MDax notiert, kombiniert die Vorteile einer Aktiengesellschaft mit den Tugenden des Familienbetriebs. "Die Börsennotierung sorgt durch die strengen Regeln zur Berichtspflicht für Transparenz und Disziplin", sagt Rational-Chef Stadelmann, "und steigert den Bekanntheitsgrad." Das wiederum hilft Rational, Mitarbeiter zu finden.

Das Wachstum kommt von allein

Meister und seine Frau kommen jeden Tag in den Betrieb und speisen mit den Führungskräften. Beinahe besessen schwört der Gründer seine Topleute dann immer und immer wieder auf die Philosophie seines Unternehmens ein: Nicht an das Wachstum von Rational, auch nicht an die Gewinne sollen sie denken, predigt ...

