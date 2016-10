BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Deutschen Bahn beginnen an diesem Montag (10 Uhr) in Berlin Tarifverhandlungen. Den Auftakt macht die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), eine Woche später beginnen die Gespräche mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Beiden Gewerkschaften geht es um mehr Geld für die Beschäftigten, aber auch um eine Arbeitszeitentlastung. Die GDL verlangt eine Tariferhöhung von vier Prozent und dass mehr Überstunden durch Freizeit ausgeglichen werden. Gewerkschaftschef Claus Weselsky hob hervor, er wolle eine Lösung am Verhandlungstisch erzielen. In der letzten Tarifrunde hatten die Lokführer neun Mal die Arbeit nieder gelegt./bf/DP/zb

AXC0025 2016-10-10/05:49