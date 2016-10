Intershop beschließt das Programm Lighthouse 2020 und passt die Jahresziele an

Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognose

10.10.2016 09:56

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Jena, 10. Oktober 2016 - Der Vorstand und der seit Jahresmitte neu formierte Aufsichtsrat der Intershop Communications AG haben heute das Programm Lighthouse 2020 verabschiedet und die strategischen Ziele der Gesellschaft präzisiert, um Intershop fit für die Zukunft zu machen. Die damit verbundenen Umstrukturierungsmaßnahmen sowie die bislang fehlende Wachstumsdynamik führen zu einer Reduzierung der bestehenden Jahresprognose. Demnach rechnet Intershop für das Jahr 2016 mit Umsatzerlösen zwischen 34 Mio. und 36 Mio. Euro sowie einem negativen Ergebnis (EBIT) zwischen 1 und 2,5 Mio. Euro einschließlich der Sonderaufwendungen in Höhe von etwa 1 Mio. Euro. Bisher war von einem gegenüber dem Vorjahr leicht verbesserten, positiven EBIT ausgegangen worden. Die Umstrukturierungsmaßnahmen dienen vornehmlich der Effizienzsteigerung durch Personalanpassungen in den administrativen Bereichen mit Kosteneinsparungen ab 2017 von jährlich rund 3 Mio. Euro. Gleichzeitig sollen Investitionen in gleicher Höhe in die Bereiche Marketing und Vertrieb fließen. Hier ist die Zentralisierung dieser Bereiche sowie personelle Verstärkungen im Hinblick auf den Branchenfokus Großhandel geplant. Zielmarken für das Programm Lighthouse 2020 sind Umsatzerlöse von 50 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 5 %. Strategische Schwerpunkte der von den Gremien beschlossenen Roadmap sind die Fokussierung auf den B2B-Markt, insbesondere den Großhandel, der durch die Digitalisierung vor gravierenden Veränderungen steht und daher überdurchschnittliches Wachstumspotential bietet, sowie der konsequente Ausbau des Cloud-Business mit der noch im November startenden Intershop 7.8 Cloud Solution. Weitere Informationen zum Programm Lighthouse 2020 erhalten Sie im Zwischenbericht der ersten neun Monate 2016, der am 2. November veröffentlicht wird.

Investor Relations: Heide Rausch T: +49-3641-50-1000 F: +49-3641-50-1309 ir@intershop.de

10.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Intershop Communications AG Intershop Tower 07740 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641-50-0 Fax: +49 (0)3641-50-1309 E-Mail: ir@intershop.de Internet: www.intershop.de ISIN: DE000A0EPUH1 WKN: A0EPUH

Indizes: CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A0EPUH1

AXC0060 2016-10-10/09:57