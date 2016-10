Bad Marienberg - Das Board of Directors der im SDAX notierten SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795, WKN: A0MU70, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) hat Dr. Mathias Heiden (43) mit Wirkung zum 1. März 2017 zum Chief Financial Officer (CFO) berufen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

