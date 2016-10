DGAP-Media / 2016-10-10 / 13:42 *Deutsche Konsum REIT-AG baut Bestandsportfolio weiter aus* - *Ankauf eines Fachmarktzentrums mit 15.000 m² Mietfläche* Die Deutsche Konsum REIT-AG baut ihr Bestandsportfolio mit dem Ankauf eines Fachmarktzentrums in Pritzwalk weiter konsequent aus. Die Liegenschaft bietet eine Mietfläche von insgesamt ca. 15.000 m² und generiert eine jährliche Nettomiete von ca. 1,4 Mio. EUR. Das Fachmarktzentrum umfasst mehrere Gebäude, die unter anderem an real.-, hagebau und Lidl vermietet sind. Der Kaufpreis der Akquisition beläuft sich auf 13,5 Mio. EUR. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beträgt 6,2 Jahre, die durchschnittliche Restlaufzeit der Ankermieter 8,0 Jahre. Darüber hinaus ist die Gesellschaft in vielversprechenden exklusiven Verhandlungen zu weiteren Ankaufsobjekten. Weitere Informationen über die Gesellschaft finden sich unter www.deutsche-konsum.de [1] . Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Deutsche Konsum REIT-AG Schlagwort(e): Immobilien 2016-10-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG Försterweg 2 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076510 E-Mail: wr@obocap.com Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 510179 2016-10-10 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f4a6965e5d5dbc457fef3fe3537f1ebc&application_id=510179&site_id=vwd&application_name=news

