10.10.2016 16:16

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Greiffenberger AG: Vertragsschluss zur Veräußerung des Teilkonzerns BKP; negative Ergebnis- und Entkonsolidierungseffekte

Augsburg, 10. Oktober 2016 - Die Greiffenberger AG veräußert ihren 75 %- Anteil an der BKP Berolina Polyester GmbH & Co. KG ("BKP"), der Führungsgesellschaft des Unternehmensbereichs Kanalsanierungstechnologie (Teilkonzern BKP). Käufer ist eine Tochtergesellschaft der T3 Holding GmbH, Dresden. Der Vollzug des Kaufvertrags steht noch unter verschiedenen Vollzugsvoraussetzungen und wird bis spätestens 30. Oktober 2016 erwartet.

Die mit dieser Transaktion verbundene vollständige Veräußerung des Teilkonzerns BKP führt in der Einzel- und in der Konzernrechnungslegung zu negativen Ergebnis- und Entkonsolidierungseffekten. Auf Ebene der Greiffenberger AG (HGB) werden Abschreibungen auf den Beteiligungsansatz der BKP in Höhe von gut 1 Mio. EUR notwendig. Im Greiffenberger Konzern (IFRS) entsteht unter Berücksichtigung gegenläufiger Effekte noch ein Nettoaufwand in Höhe von knapp 2 Mio. EUR. Die Werthaltigkeit der Forderungen der Greiffenberger AG gegenüber der BKP, die der BKP weiterhin als Darlehen zur Verfügung gestellt werden, hängt von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der BKP ab.

Über die vorstehend beschriebenen Ergebnis- und Entkonsolidierungseffekte hinausgehende Auswirkungen auf die verbleibenden Unternehmen der Greiffenberger-Gruppe werden nicht erwartet. Nach dem bereits planmäßig zum 1. Oktober 2016 vollzogenen Verkauf des bisherigen Unternehmensbereichs Antriebstechnik (Teilkonzern ABM) sind dies neben der Greiffenberger AG selbst die J. N. Eberle & Cie. GmbH und deren Tochterunternehmen. Die Greiffenberger AG wird sich künftig ausschließlich auf die Entwicklung ihres Unternehmensbereichs Metallbandsägeblätter & Präzisionsbandstahl (Teilkonzern Eberle) konzentrieren.

Kontakt: Greiffenberger AG Marco Freiherr von Maltzan Vorstand der Greiffenberger AG Eberlestraße 28 86157 Augsburg Tel.: 0821/5212-261 Fax: 0821/5212-275 e-mail: ir@greiffenberger.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Greiffenberger AG Friedenfelser Straße 24 95615 Marktredwitz Deutschland Telefon: 0821 / 5212 261 Fax: 0821 / 5212 275 E-Mail: ir@greiffenberger.de Internet: www.greiffenberger.de ISIN: DE0005897300 WKN: 589730

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE0005897300

