Lotto24 hebt Prognose 2016 nach starkem dritten Quartal an

(Hamburg, 10. Oktober 2016) Nach vorläufigen Berechnungen hat die Lotto24 AG, www.lotto24.de, der führende deutsche Anbieter von staatlich lizenzierten Lotterien im Internet, im dritten Quartal 2016 die Vorjahreswerte aufgrund der sehr guten Rahmenbedingungen mit hohen Jackpots sowohl bei Lotto 6aus49 als auch bei EuroJackpot deutlich übertroffen: Das Transaktionsvolumen erreichte 57,0 Mio. Euro und legte damit gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres (38,4 Mio. Euro) um 48,5 % zu. Der Umsatz lag mit 6,4 Mio. Euro 64,4 % über dem entsprechenden Vorjahresquartal (3,9 Mio. Euro). Die Bruttomarge stieg von 10,1 % im Vorjahr auf 11,2 %. Darüber hinaus gewann die Lotto24 AG nach vorläufiger Einschätzung im dritten Quartal 2016 111 Tsd. Neukunden (Vorjahr: 97 Tsd.) bei in diesem Zeitraum deutlich reduzierten Marketingkosten je registriertem Neukunden (CPL) von 24,90 Euro (Vorjahr: 30,99 Euro).

In den ersten neun Monaten 2016 erreichte das Unternehmen damit nach vorläufigen Berechnungen ein Transaktionsvolumen von 141,6 Mio. Euro (Vorjahr: 101,0 Mio. Euro, +40,1 %), einen Umsatz von 15,6 Mio. Euro (Vorjahr: 10,0 Mio. Euro, +56,4 %) sowie eine Bruttomarge von 11,0 % (Vorjahr: 9,9 %). Der CPL lag nach neun Monaten mit 27,24 Euro deutlich (-15,5 %) unter dem Vorjahreswert von 32,23 Euro. Die Anzahl der registrierten Kunden zum 30. September 2016 betrug 1.169 Tsd. (Vorjahr: 827 Tsd.). Sowohl das EBIT als auch das Periodenergebnis verbesserten sich nach vorläufigen Berechnungen in den ersten neun Monaten mit -3,7 Mio. Euro und -1,3 Mio. Euro um 67,6 % und 86,7 % deutlich (Vorjahr: -11,3 Mio. Euro und -10,1 Mio. Euro).

Lotto24 plant weiterhin, die Marktführerschaft als Online-Anbieter staatlicher Lotterien zu sichern und auszubauen. Aufgrund der stärker als erwartet ausgefallenen positiven Jackpot-Effekte in den ersten neun Monaten 2016 hebt die Lotto24 AG ihre Prognose an und rechnet nunmehr mit leicht (bisher: signifikant) reduzierten Marketingkosten, einer etwas höheren (bisher: maßgeblich niedrigeren) Anzahl an Neukunden und einem deutlich niedrigeren CPL (bisher: auf Vorjahresniveau). Die Gesellschaft erwartet zudem eine Steigerung des Transaktionsvolumens von 35 % bis 40 % (bisher: 25 % bis 30 %) sowie eine gegenüber dem Vorjahr klar (bisher: leicht) verbesserte Bruttomarge. Sowohl das EBIT als auch das Periodenergebnis werden weiterhin erwartungsgemäß von wesentlich geringeren Verlusten als im Vorjahr geprägt sein. Die Lotto24 AG geht zudem davon aus, nach der kürzlich gemeldeten Darlehensfinanzierung keinen weiteren Finanzmittelbedarf bis zum Erreichen des Break-Even zu haben.

Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2016 wird am 10. November 2016 veröffentlicht.

