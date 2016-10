ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Aufschlägen hat die Börse in Zürich den ersten Handelstag der neuen Woche beendet. Vor allem die Kursgewinne bei Swiss Re und den Banken stützten das Sentiment. Daneben richten sich die Blicke der Investoren bereits auf die beginnende US-Berichtssaison. Einen ersten Höhepunkt bringt dabei der Freitag, wenn mit JP Morgan, Wells Fargo und der Citigroup gleich drei große US-Banken ihre Zahlen vorlegen.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 8.172 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 41,81 (zuvor: 46,84) Millionen Aktien.

Tagesgewinner in Zürich waren die Aktien von Swiss Re mit einem Plus von 2,8 Prozent. Die DZ Bank erwartet für die europäischen Rückversicherer merkliche Versicherungsverluste durch Hurrikan Matthew. Allerdings dürfte der Schaden locker durch die zurückgestellten Schadenbudgets zu decken sein. Insofern sehen die Analysten die Ertragsziele weiter in Reichweite. Die versicherten Schäden durch Matthew beziffern die Analysten auf 4 Milliarden bis 6 Milliarden Dollar. Dies sei deutlich weniger als bei Hurrikan Sandy im Jahr 2012, der versicherte Schäden von 15 Milliarden bis 20 Milliarden Dollar verursacht habe.

Givaudan legen nach Zahlen leicht zu

Keinen größeren Impuls lieferten erste Umsatzzahlen von Givaudan. Für die Analysten von Davy sind diese im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen. So liege der Umsatz im dritten Quartal bei 1,184 Milliarden Franken, der Konsens der Analysten habe mit 1,188 Milliarden gerechnet. Auf die Bereich heruntergebrochen hätten die Duftstoffe die Prognosen knapp verfehlt, die Aromen allerdings mehr als geliefert. Neben den Geschäftszahlen stand auch der Wechsel der Unternehmensführung im Fokus. "Wir begrüßen die Auswahl von Chairman und CFO", hieß es von Vontobel. Damit sei gewährleistet, dass Unternehmensphilosophie sowie Stabilität weiter Bestand hätten. Die Aktie stieg um 0,2 Prozent.

Für die Nestle-Aktie ging es um 0,6 Prozent auf 75,70 Franken nach oben. Morgan Stanley hat das neue Kostensenkungsprogramm von Nestle in das Bewertungsmodell eingearbeitet. Die Analysten haben ihre Margenprognosen bis 2020 entsprechend um 30 bis 100 Basispunkte nach oben angepasst. Folglich stiegen auch die Gewinnschätzungen um bis zu 5 Prozent. Daher wurde das Kursziel um fünf auf 90 Franken angehoben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2016 11:41 ET (15:41 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.