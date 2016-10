Es geht um Entlastung für die Beschäftigten: Mehr Freizeit ist der Lokführer-Gewerkschaft in dieser Tarifrunde wichtiger als mehr Geld. Seit Monat verhandelt sie wieder mit der Bahn. Ausgang ungewiss.

Bei der Deutschen Bahn verhandeln Arbeitgeber und Lokführergewerkschaft seit Montag über bessere Arbeitszeit- und Freizeitregeln sowie mehr Geld für die Beschäftigten. Sollte es in den ersten drei Verhandlungsrunden bis November kein Ergebnis geben, seien auch Warnstreiks im Weihnachtsverkehr möglich, sagte Claus Weselsky, der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), in Berlin. "Ich erwarte spätestens in der zweiten Runde ein Angebot des Arbeitgebers."

Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber kündigte an, bis zur zweiten Runde am 25. ...

