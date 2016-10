München (ots) - Ob internationales Blockbuster-Kino, spannende Bestsellerverfilmungen, hochklassiges Family Entertainment oder einfach gute Komödien: Die neue Verleihstaffel der Constantin Film verspricht wieder einmal großes Filmvergnügen für das laufende und kommende Kinojahr. Hier die aktuellen Starttermine für 2016 und 2017:



2016 17.11.2016 Dirty Cops: War on Everyone 24.11.2016 Florence Foster Jenkins 08.12.2016 Office Christmas Party



2017 26.01.2017 Resident Evil: The Final Chapter 02.02.2017 Timm Thaler 23.02.2017 A Dog's Purpose (AT) 16.03.2017 Jugend ohne Gott 06.04.2017 Tiger Girl 29.06.2017 Axolotl Overkill 27.07.2017 Ostwind - Aufbruch nach Ora 10.08.2017 Grießnockerlaffäre 17.08.2017 Tigermilch 07.09.2017 Nur Gott kann mich richten 21.09.2017 Verpiss Dich, Schneewittchen 05.10.2017 Das Pubertier 26.10.2017 Untitled Constantin Blockbuster 16.11.2017 Gorillas 21.12.2017 Dieses bescheuerte Herz 28.12.2017 Jung Brutal Gutaussehend



