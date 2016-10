Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bad Vilbel (pta032/10.10.2016/22:45) - Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft,

Heidelberg, hat uns mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, demnächst gemäß § 37

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) bei der Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einen Antrag auf Befreiung von der

Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Pflichtangebots an die

Aktionäre der Ming Le Sports AG nach § 35 WpÜG zu stellen. Mit Eintragung

der Kapitalerhöhung im Handelsregister der Gesellschaft, die noch nicht erfolgt

ist, wird die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, die Kontrolle

über die Gesellschaft im Sinne des § 29 Abs. 2 WpÜG erlangen. Die

Gesellschaft wird auf Bitte der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg,

im Hinblick auf den Befreiungsantrag gegenüber der BaFin eine Bestätigung über

die beabsichtigte zukünftige Geschäftstätigkeit der Gesellschaft abgeben. Die

Gesellschaft plant, unter Berücksichtigung des bereits im Prognosebericht des

Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015 geäußerten Absichten und im Rahmen

ihres Unternehmensgegenstands, alternative Investitionsmöglichkeiten zu

verfolgen. Hierfür sollen insbesondere Investitionen in börsennotierte und nicht

börsennotierte Wertpapiere, vorrangig in den Bereichen Schuhe, Bekleidung und

Accessoires sowie Sportartikel, getätigt werden. Der Plan entspricht unserer

gegenwärtigen Kenntnis, dennoch kann er tatsächlichen Änderungen

unterliegen.



(Ende)



Aussender: Ming Le Sports AG

Adresse: Frankfurter Straße 14b, 61118 Bad Vilbel

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Hsiao-Tze Tsai

Tel.: +49 6221 64924-12

E-Mail: info@minglesports.de

Website: www.minglesports.de



ISIN(s): DE000A2BPK91 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr

in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1476132300474



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 10, 2016 16:45 ET (20:45 GMT)