Die Halbjahreszahlen der mVISE AG haben nach Auffassung von SMC-Research die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass der Düsseldorfer IT-Dienstleister seine ehrgeizigen Pläne für das laufende Jahr erreichen werde. Da mit der Mehrheitsübernahme von Just Intelligence ein weiterer angekündigter Meilenstein erreicht worden sei, haben die Analysten daraufhin den Risikoabschlag in ihren Schätzungen etwas reduziert und ihre Erwartungen an die Unternehmensprognose angenähert. Daraus resultiere ein deutlich erhöhtes Kursziel, das für die Aktie trotz der überzeugenden Performance weiteres Aufwärtspotenzial signalisiere.

mVISE habe im ersten Halbjahr im Vorjahresvergleich deutliches Wachstum verzeichnet und beim EBITDA die Rückkehr in die Gewinnzone vollzogen. Zudem habe die Gesellschaft mit dem Vertriebsstart der neuen Software SaleSphere sowie mit der Intensivierung der Beziehungen zu wichtigen Kunden ihre Marktstellung weiter ausgebaut und damit nach Auffassung von SMC-Research die Grundlage für das angestrebte hohe Wachstum gestärkt.

Als sehr wichtig erachten die Analysten zudem die per Ende September vollzogene Anteilsaufstockung an Just Intelligence, wodurch die Umsätze und Erträge der Hamburger Softwarefirma ab dem vierten Quartal in den mVISE-Abschluss einbezogen würden. Auf dieser Basis wolle mVISE im Gesamtjahr eine Gesamtleistung von 9,0 Mio. Euro und ein EBITDA von 1 Mio. Euro erzielen. Gegenüber der bisherigen Guidance sei das Gesamtleistungsziel somit etwas reduziert, die EBITDA-Prognose aber beibehalten worden, woraus sich eine höhere Profitabilität ergebe.

SMC-Research habe vor dem Hintergrund der weitgehend planmäßigen Entwicklung die eigenen Schätzungen angepasst und an die Unternehmensprognose angeglichen (2016) bzw. angenähert (2017). Obwohl man dabei vor allem hinsichtlich der erreichbaren Margen noch teilweise deutlich zurückhaltender vorgehe als der Vorstand, belaufe sich der faire Wert derzeit auf 3,70 Euro je Aktie. Die Wertermittlung beruhe dabei auf der Grundannahme, dass es mVISE weiter gelingen werde, den seit der erfolgreichen Neuausrichtung anhaltenden Wachstumskurs wie geplant fortzusetzen und dabei die Profitabilität deutlich zu steigern.

Trotz der sehr positiven Kursperformance seit der Erststudie von SMC-Research signalisiere dies somit ein weiterhin hohes Kurspotenzial von etwa 50 Prozent, weswegen die Analysten ihr Rating "Buy" bestätigen.

