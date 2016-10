Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU vor Zahlen von 89 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er rechne bei dem Triebwerksbauer mit einem starken dritten, aber einem schwachen vierten Quartal, schrieb Analyst David Perry in einer Studie vom Dienstag. Er nahm kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor, begründete das höhere Kursziel aber damit, dass er es fortan an seinen Schätzungen für 2017 festmacht./tih/das

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2016-10-11/09:58

ISIN: DE000A0D9PT0