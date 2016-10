Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto von 2900 auf 3150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter den europäischen Bergbau-Aktien favorisiere er nun Rio Tinto vor BHP Billiton, schrieb Analyst Myles Allsop in einer Branchenstudie vom Dienstag. Das Papier von BHP habe in diesem Jahr bislang deutlich besser abgeschnitten als Rio Tinto und beide Konzerne seien in den kommenden drei bis sechs Monaten mit Gegenwind durch niedrigere Eisenerz- und Kohlepreise konfrontiert. Rio Tinto dürfte aber dank seiner stärkeren Bilanz eher die Ausschüttungen an die Aktionäre erhöhen./ajx/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0020 2016-10-11/12:23

ISIN: GB0007188757