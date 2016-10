Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Eni mit "Underperform" und einem Kursziel von 12,50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Ölkonzerne erwirtschafteten wieder höhere Cashflows, sodass sie bald wieder in der Lage sein könnten, ihre Dividenden vollständig abzudecken, schrieb Analyst Theepan Jothilingam in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die großen Konzerne hätten ihre Kosten gesenkt und seien effizienter geworden. Bei Eni habe er allerdings kurz- und mittelfristig Bedenken bezüglich der Cashflow-Entwicklung, begründete er sein Votum./ajx/la

ISIN: IT0003132476