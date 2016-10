Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Nemetschek nach Anhebung der Unternehmensziele von 46 auf 47 Euro erhöht, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Analyst Sebastian Droste hob in einer Studie vom Dienstag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in diesem und den kommenden Jahren an. Allerdings seien die Papiere des Bausoftwareherstellers weiterhin hoch bewertet, so dass es erst einmal bei dem aktuellen Votum bleibe./la/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0039 2016-10-11/13:09

ISIN: DE0006452907