=== 08:00 DE/Großhandelspreise September *** 08:45 FR/Verbraucherpreise September (endgültig) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,4% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,2% gg Vj 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung über die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung in Sachen "Ceta", Karlsruhe 10:30 DE/Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW), PK zum Thema: "Die Wirkung des demografischen Wandels auf die Steuereinnahmen in Deutschland", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Industrieproduktion August Eurozone PROGNOSE: +1,5% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/-0,5% gg Vj 11:00 DE/Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), PK zur Zinsprognose, Frankfurt *** 11:15 BE/EZB-Direktor Coeure, Diskussion mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments über die Rolle der EZB bei der Griechenland-Rettung, Brüssel 12:00 DE/Bundesinnenminister de Maiziere und BA-Chef Weise, PK zu Asylzahlen September und 3. Quartal, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem Staatspräsidenten der Republik Tschad, Deby, Berlin 14:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (stimmberechtigt im FOMC) vor dem Business Council, Albany 15:40 US/Fed, Rede von Kansas-City-Fed-Präsidentin George (stimmberechtigt im FOMC), Chicago *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 20./21. September *** 22:00 US/EZB-Direktor Mersch, Rede an der Harvard University, Cambridge - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

