Die Baader Bank hat Aurubis von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 60 Euro angehoben. Zudem zählten die Papiere des Kupferkonzerns nun zu den "Top Picks", schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom späten Dienstagnachmittag. Er begründete das mit der Erwartung einer starken Entwicklung des freien Mittelzuflusses (Free Cashflow). In den vergangenen Jahren habe das Unternehmen umfangreich in die Modernisierung der europäischen Produktionsstätten investiert. Das sollte sich nun auszahlen. Zudem dürften die Schmelz- und Raffinierlöhne auf hohem Niveau fast stabil bleiben./mis/la

