Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Spezialverpackungshersteller sei derzeit auf dem richtigen Weg und könnte sein Margenziel (Ebitda-Marge) für 2018 bereits in diesem Jahr fast erreichen, schrieb Analyst Scott Bardo in einer Studie vom Mittwoch. Abgesehen von der etwas schwächeren Umsatzentwicklung im dritten Quartal habe sich an dem Anlagehintergrund nichts geändert./la/das

