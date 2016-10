Die Baader Bank hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen von 2200 auf 2150 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz einer schwachen organischen Entwicklung im dritten Quartal sei der langfristige Investmentansatz bei dem Duftstoffhersteller intakt, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer Studie vom Mittwoch. Kürzungen an seinen Gewinnschätzungen begründete er nicht mit der jüngsten Verlangsamung, sondern einem weniger vorteilhaften Umfeld am Rohstoffmarkt./tih/la

ISIN: CH0010645932