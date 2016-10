DAX - Abgerutscht bis unter 10.400!

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

den DAX® bringt in den vergangenen Handelsstunden den gestern prognostizierten "Rutsch in den Bereich 10.400 bis 10.450 Punkte - potenziell deutlich tiefer!". Das deutsche Börsenbaromter startete mit einer Abwärtskurslücke in den heutigen Handelstag und rutschte direkt weiter durch bis zeitweise unter 10.380 .

Der Index ist nun innerhalb von zwei Tagen um mehr als 300 Punkte gefallen und ist kurzfristig schon wieder etwas überverkauft. Wer den Shorteinstieg gestern verpasst hat dem bleibt hier aktuell nur die Seitenlinie. Unter CRV-Aspekten ist ein Einstieg hier wenig ratsam. Hier lohnt es sich, einen möglichen Pullback in den Bereich 10.440 bis 10.500 Punkte abzuwarten. Erst bei einem Stundenschlusskurs oberhalb der 10.500 Punkte-Marke entspannt sich die charttechnisch prekäre Lage für die Bullen wieder ein wenig. Bis dahin sind kurzfristig ganz klar weiter die Bären im Vorteil. Potenzielle Erholungen in den Bereich 10.440 bis 10.500 Punkte wären demnach erneute Einstiegsmöglichkeiten in den kurzfristigen Abwärtstrend. Hier ist in den kommenden Handelstagen weiter mit Abwärtsdruck zu rechnen in den Bereich 10.200 bis 10.250 Punkte. Erst Kurse oberhalb von 10.500 neutralisieren dieses Szenario.

DAX® in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.09.2016 - 13.10.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2011 - 01.10.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU50LB 4,77 9.910 20,30 13.12.2016 DAX® Index HU4549 12,84 9.100 7,90 13.12.2016

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 13.10.2016; 10:20 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU4582 11,68 11.525 8,88 13.12.2016 DAX® Index HU458B 5,42 10.900 19,08 13.12.2016

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 13.10.2016; 10:20 Uhr

