Original-Research: CR Capital Real Estate AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu CR Capital Real Estate AG

Unternehmen: CR Capital Real Estate AG ISIN: DE000A0WMQ53 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 13.10.2016 Kursziel: 2,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research has published a research update on CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A0WMQ53). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.80 price target.

Abstract: Six month results were mixed compared to our targets. The company booked revenues of EUR8.4m, thanks largely to the sale of the Berlin properties Griegstraße 2 and Lilienthalstraße 3a-d, 5b and 5c. The figure was in line with our target of EUR8.4m. However, H1/16 earnings came in lower than expected due to the low gains on the disposed assets. We look for profitability to improve in H2 with the handover of the Borgmannstraße property. We now expect the Leipzig project to generate initial turnover in 2017 (previously: H2/16) and have adjusted our forecasts accordingly. We have also increased our mid- to long-term forecasts to account for the tight residential market. Our rating remains Buy with a EUR2.80 price target.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A0WMQ53) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,80.

Zusammenfassung: Die Halbjahresergebnisse waren gemischt im Vergleich zu unseren Prognosen. Das Unternehmen verbuchte Umsatzerlöse in Höhe von EUR8,4 Mio., die hauptsächlich von dem Verkauf der Berliner Grundstücke Griegstraße 2 und Lilienthalstraße 3a-d, 5b und 5c geprägt waren. Das Umsatzergebnis lag im Rahmen unserer Prognose von EUR8,4 Mio. Aufgrund der geringen Rentabilität der veräußerten Objekte fielen die Gewinne jedoch niedriger als erwartet aus. Wir rechnen mit einer verbesserten Profitabilität mit der Übergabe des Grundstücks Borgmannstraße in H2. Wir erwarten nun die ersten Umsatzerlöse von dem Leipziger Projekt in 2017 (zuvor: H2/16) und haben unsere Schätzungen entsprechend angepasst. Dazu haben wir unsere mittel- und langfristigen Prognosen erhöht um den engen Wohnungsmarkt zu berücksichtigen. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem Kursziel von EUR2,80.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/14355.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE000A0WMQ53

AXC0118 2016-10-13/12:47