* Erfolgreiche Verhandlung mit dem wichtigsten Bond-Inhaber sichert die

notwendige Mehrheit der Anleihe-Gläubiger für eine Laufzeitverlängerung

* Erneuerung der aktuellen Wandelanleihe um fünf weitere Jahre noch abhängig von

der Ratifizierung durch die Anleihe-Gläubiger

* CEO der iQ Power Licensing AG investiert EUR 100.000 in Wandelanleihe im

Anschluss an deren Verlängerung



Zug, Schweiz, den 13. Oktober 2016 - Die iQ Power Licensing AG (ISIN:

CH0268536338; WKN/Security Number: A14M1C; Symbol: IQL), Entwickler und

Vermarkter von Technologien und deren Lizenzen für umweltfreundliche und

technologisch innovative Starterbatterien für Kraftfahrzeuge, beabsichtigt durch

Verwaltungsrats-Beschluss die am 31. Dezember 2016 auslaufende Wandelanleihe

durch Erneuerung zu verlängern.



Die Verlängerung der bestehenden Wandelanleihe wird weitere 5 Jahre betragen.

Durch die Erneuerung der Laufzeit gewinnt das Unternehmen während der

Aufbauphase der Lizenzumsätze ausreichend Flexibilität und entlastet das

Unternehmen von der Notwendigkeit, die ausstehenden Forderungen aus der

Wandelanleihe in Höhe von EUR 1,2 Mio. zum Jahresende zurückzuzahlen. Mit der

Erneuerung der Wandelanleihe und ihrer Verlängerung um fünf weitere Jahre wird

eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung vermieden.



Als ein deutliches Zeichen des Vertrauens in die positive weitere Entwicklung

des Unternehmens wird der CEO der iQ Power Licensing AG, Bob Sullivan, 20

Wandelschuldverschreibungen in Höhe von je EUR 5.000 zeichnen, entsprechend

einer Summe von insgesamt EUR 100.000. Der Grund für den Kauf sind die

hervorragenden Chancen auf langfristige Gewinne des Unternehmens iQ Power

Licensing AG, die sich angesichts der stark verbesserten Aussichten für das

Unternehmen ergeben, nicht zuletzt nach der Reorganisation des koreanischen

Partners und Lizenznehmers iQ Power Asia Inc.



Die Genehmigung einer Verlängerung der Wandelanleihe erfordert eine 2/3-Mehrheit

der derzeitigen Bondinhaber. Die Verhandlung mit dem größten Bondgläubiger,

einem institutionellen Obligationär, sowie weiterer langfristiger Bondinhaber

verlief erfolgreich. Damit gilt eine Ratifizierung der vom Verwaltungsrat jetzt

beschlossenen Verlängerung der Wandelanleihe durch die Bondinhaber als

gesichert. Der institutionelle Bond-Inhaber hält rund die Hälfte der

betreffenden Anleihen in Höhe von insgesamt EUR 1,2 Mio. Die Zusage des

Bond-Inhabers erforderte Zugeständnisse als Sicherheit. Daher wurden Patente des

Unternehmens im Gegenwert der betreffenden Bonds als nachrangige Sicherheit

hinterlegt. Ein Ziehen dieser Option kann nur im Falle eines Ausfalls erfolgen.

Darüber hinaus wurde eine Verringerung des Basispreises um 16% vereinbart.



Die Gläubigerversammlung für die Inhaber der Bonds zur Genehmigung der

Verlängerung findet am 4. November 2016 statt. Betreffende Personen melden sich

bei Investor Relations der iQ Power Licensing AG, Frau Dr. Eva Reuter, unter der

E-Mail-Adresse: investor-relations@iqpower.com



Über die iQ Power Technologie:

Batterien mit iQ-Power-Technologie sind darauf ausgerichtet, eine bessere

Performance bei Start-Stopp-Anwendungen zu erreichen und dem wachsenden Bedarf

elektronischer Verbraucher in heutigen Automobilen zu begegnen. Die

zugrundeliegende Elektrolyt-Durchmischung bedeutet die erste signifikante

Innovation seit Jahrzehnten auf dem Gebiet nasser Starterbatterien. Die

automatische Durchmischung in der Batterie sichert eine gleichmäßige

Säuredichte und gewährleistet so eine höhere anhaltende Performance während des

gesamten Lebenszyklus der Batterie. Entsprechend erhöht sich die Haltbarkeit der

Platten, indem Säureschichtung und starke Temperaturgradienten in der Batterie

vermieden werden. Das Resultat ist eine bessere Materialausnutzung bei

geringeren Kosten je Produktlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.

Die patentierte Technologie wurde 2010 mit dem begehrten "Automechanika

Innovation Award" ausgezeichnet.



