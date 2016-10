Die Deutsche Bank hat Beiersdorf von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 100 auf 88 Euro gesenkt. Der Konsumgüterkonzern scheine weniger gut positioniert zu sein, um von den aktuellen Absatztrends in der Kosmetikbranche zu profitieren, schrieb Analystin Eva Quiroga-Thiele in einer Studie vom Freitag. Auch in puncto Profitabilität hinke das Unternehmen seinen europäischen Wettbewerbern hinterher. Für langfristiges Wachstum habe Beiersdorf die Weichen aber richtig gestellt./edh/la

ISIN: DE0005200000