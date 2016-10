ad pepper media International N.V. setzt profitables Wachstum fort

14.10.2016 08:28

ad pepper media International N.V. setzt profitables Wachstum fort

Nürnberg, Amsterdam, 14. Oktober 2016

ad pepper media International N.V. hat die ersten neun Monate des Geschäftsjahres mit einem Rekordumsatz von TEUR 41.830 abgeschlossen (Q1-Q3 2015: TEUR 37.149). Das Umsatzwachstum beträgt auf vergleichbarer Basis, d.h. unter Berücksichtigung nicht fortgeführter Aktivitäten, ca. 17,4 Prozent. Mit einem Umsatz von TEUR 8.092 und einem Wachstum von ca. 36,4 Prozent war ad agents das am dynamischsten wachsende Segment der Gruppe (Q1-Q3 2015: TEUR 5.932). Der Umsatz des Segmentes ad pepper betrug im Neunmonatszeitraum 2016 TEUR 3.865 und zeigte auf vergleichbarer Basis ebenfalls ein zweistelliges Umsatzplus von 14,4 Prozent (Q1-Q3 2015: TEUR 3.379). Der Umsatz des Segmentes Webgains stieg um ca. 13,5 Prozent auf eine neue Rekordmarke von TEUR 29.866 (Q1-Q3 2015: TEUR 26.317), allerdings verlangsamte sich das Wachstum im abgelaufenen Quartal insbesondere infolge der Schwäche des britischen Pfundes gegenüber dem Euro. Währungsbereinigt lag das Umsatzplus dieses Segmentes im Neunmonatszeitraum bei ca. 20,0 Prozent.

Die Bruttomarge der Gruppe stieg in den ersten neun Monaten 2016 auf vergleichbarer Basis um ca. 15,2 Prozent, wobei alle drei operativen Segmente zum Teil deutlich zulegen konnten. Das Bruttomargenplus bei ad agents beträgt ca. 16,9 Prozent, ad pepper wuchs mit einem Plus von ca. 17,0 Prozent und das Segment Webgains steigerte die Bruttomarge um ca. 8,4 Prozent; unter Herausrechnung von Währungseffekten erhöhte sich die Bruttomarge des Segmentes Webgains um 13,7 Prozent.

Die operativen Kosten der Gruppe sanken in den ersten drei Quartalen, unterstützt durch die Schwäche des britischen Pfundes, deutlich um TEUR 1.544 auf TEUR 10.276 bzw. 13,1 Prozent (Q1-Q3 2015: TEUR 11.820). Die positive Entwicklung des ersten Halbjahres setzt sich dank der verbesserten Kostenstruktur in Verbindung mit höheren Bruttomargen mithin weiter fort. So beträgt das Konzern-EBITDA im Neunmonatszeitraum des laufenden Geschäftsjahres TEUR 1.255 (Q1-Q3 2015: TEUR -205), wobei allein das Segment Webgains sein EBITDA um TEUR 624 auf TEUR 1.035 steigern konnte (Q1-Q3 2015: TEUR 411). Das Segment ad agents erzielte im Neunmonatszeitraum 2016 ein EBITDA von TEUR 694 (Q1-Q3 2015: TEUR -14), das Segment ad pepper verbesserte sein EBITDA auf TEUR 655 (Q1-Q3 2015: TEUR 320).

Die liquiden Mittel (einschließlich Wertpapierbeständen zum beizulegenden Zeitwert) betragen TEUR 18.280 (31. Dezember 2015: TEUR 22.437). Bankverbindlichkeiten bestehen weiterhin nicht.

Der Bericht für die ersten neun Monate 2016 wird am 18. November 2016 veröffentlicht.

Kennzahlen (ungeprüft) Q1-Q3/2016 gegenüber Q1-Q3/2015:

Q1-Q3/2016 Q1-Q3/2015 Abw. in % Umsatz TEUR 41.830 37.149 12,6 Bruttomarge TEUR 11.460 11.403 0,5 EBITDA TEUR 1.255 -205< -100,0 EBIT TEUR 1.184 -417< -100,0 EBT TEUR 1.262 -283< -100,0 30.09.2016 30.09.2015 Abw. in % Liquide Mittel* TEUR 18.280 18.602 -1,7 Eigenkapital TEUR 15.271 16.139 -5,4 Bilanzsumme TEUR 26.258 28.003 -6,2

*einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert

Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CFO) ad pepper media International N.V. Tel.: +49 (0) 911 929057-0 Fax: +49 (0) 911 929057-157 Email: ir@adpepper.com

