Medios AG / Schlagwort(e): Personalie

14.10.2016 10:13

Medios AG: Aufsichtsrat erweitert Vorstand und bestellt Herrn Manfred Schneider zum Vorstandsvorsitzenden

Berlin, 14. Oktober 2016 - Mit Beschluss des Aufsichtsrats der Medios AG, Hamburg/Berlin ("Gesellschaft"), wurde Herr Manfred Schneider (54) per 14. Oktober 2016 für die Zeit bis zum 31. Dezember 2018 in den Vorstand der Medios AG berufen, dessen Vorsitz er übernehmen wird.

Der Vorstand der Gesellschaft besteht nunmehr aus Herrn Manfred Schneider und dem bisherigen Alleinvorstand Herrn Matthias Gärtner, der künftig als Finanzvorstand agiert.

Herr Manfred Schneider ist Pharmazeut und verfügt über eine langjährige Expertise im deutschen Pharmamarkt. Er ist Hauptgesellschafter der mediosmanagement GmbH, des Mehrheitsaktionärs der Medios AG, und Gründer der Medios Pharma GmbH und der Medios Manufaktur GmbH, der beiden operativen Tochtergesellschaften der Medios AG.

Matthias Gärtner Vorstand

Medios AG Matthias Gärtner, Vorstand

Kontakt

