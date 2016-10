Weinfelden (ots) -



Mit 111 Kränzen und 35 Kranzfestsiegen nach 15 Jahren im

Sägemehlring zählt Christian "Chrigu" Stucki definitiv zu den festen

Grössen im Schwingsport. Noch für wenige Tage amtiert er als

Schwinger des Jahres. Für Lidl Schweiz ist er mindestens der

Schwinger des Jahrzehnts: Lidl verlängert die Zusammenarbeit mit

Chrigu Stucki zum dritten Mal für weitere drei Jahre. Die

Partnerschaft besteht seit 2010.



Langfristig zusammenzuspannen war von Anfang an das Ziel der

Partnerschaft zwischen Chrigu Stucki und Lidl Schweiz. Während Stucki

sich in den letzten Jahren von einem Erfolg zum nächsten schwang und

sogar zum Schwinger des Jahres gewählt wurde, blieb er sich stets

treu. "Schwingen ist für mich Freude - was im Leben wirklich zählt,

sind meine Familie und meine Freunde." Mit Aussagen wie dieser ist

der Hüne längst zum Publikumsliebling geworden. Lidl Schweiz ist

stolz, weitere drei Jahre Hauptsponsor des Spitzenschwingers zu sein.

"Wir gehen gemeinsam in die dritte Runde", sagt dazu Reto Ruch,

Geschäftsleitung Einkauf bei Lidl Schweiz, und betont: "Wie in den

vergangenen sechs Jahren werden es auch in den kommenden drei Jahren

unsere Grundwerte sein, die Chrigu und Lidl Schweiz verbinden:

Bodenständigkeit, Volksnähe und Fairness."



Über Lidl Schweiz



Qualität, Frische und Swissness zeichnen das ausgewählte Sortiment

von Lidl Schweiz aus. Effizienz prägt die Welt von Lidl. Dies

garantiert das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und schafft die Basis

für gelebte Nachhaltigkeit, die allen etwas bringt.



Lidl Schweiz betreibt zwei Warenverteilzentren, das eine in

Weinfelden (TG), das andere in Sévaz (FR). Diese bedienen die über

100 Filialen in der ganzen Schweiz, weitere Filialen werden in den

nächsten Jahren eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt heute bereits

rund 3'000 Mitarbeitende - und monatlich kommen neue dazu.



