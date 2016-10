Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler von 64 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Fahrzeugabsatz in Europa und China im dritten Quartal dürfte Gutes für die europäischen Autohersteller verheißen, schrieb Analyst Alexis Albert in einer Sektorstudie vom Freitag. Dies sollte zur Erholung einiger Branchenwerte führen, vor allem, weil Autoaktien in den vergangenen Monaten von den Anlegern stärker gemieden worden seien als die Papiere von Zulieferern./edh/la

ISIN: DE0007100000