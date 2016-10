Der Snack- und Getränkekonzern PepsiCo steht nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters in Kaufverhandlungen mit dem 2009 gegründeten kalifornischen Start-up KeVita, das auf probiotische Getränke spezialisiert ist.



Der Kaufpreis für das nicht börsennotierte Unternehmen soll laut Reuters unterhalb von 500 Millionen Dollar liegen. Die Reuters-Informationen wurden von den Partnern nicht bestätigt.



PepsiCo ist bereits mit einem Minderheitenanteil an KeVita beteiligt, dem ein jährliches Umsatzwachstum in der Größenordnung von 100 Prozent nachgesagt wird.



Die PepsiCo-Aktie hatte im Juli ein Jahreshoch bei 106,17 Dollar markiert, gestern schloss sie bei 105,92 Dollar (- 0,15 Prozent).



Helmut Gellermann / Frankfurter Tagesdienst