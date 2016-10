Im Umsatz liegen wir im 3. Quartal 2016 mit 3,2 Mio. EUR leicht unter Plan (Vj. 3,7 Mio. EUR), obwohl wir im Berichtszeitraum viele Kaufangebote im Kundenauftrag durchgeführt haben. Leider blieb die damit erwartete Resonanz am Markt unter den Erwartungen. Auch die Umsätze der bereits delisteten Aktien liegen unter den Erwartungen. Vermutlich hatte sich der Streubesitz bei vielen Werten im Vorfeld der Delistung bereits deutlich verringert, so dass das handelbare Volumen stark gelitten hat.



Leider konnten wir bisher keine positiven Auswirkungen durch die Mitte 2016 in Kraft getretene EU-Marktmissbrauchsverordnung MAR feststellen. Die MAR führte zu erheblich angestiegenen Anforderungen an Gesellschaften, deren Aktien im Freiverkehr gelistet sind (z.B. Ad-hoc-Pflicht, Directors Dealings, Verbot von Insidergeschäften und von Marktmanipulation). Wir gingen davon aus, dass sich deutlich mehr Gesellschaften aufgrund dieser Verschärfungen delisten und einen Handelsvertrag mit uns abschliessen.



Das Gesamtergebnis von rund 47 TEUR (Vj. -96 TEUR) liegt ebenfalls unter Plan. Wir senken daher die Jahresplanung auf 4 bis 5 Mio. EUR im Umsatz und auf 50.000 bis 100.000 EUR im Jahresüberschuss, vor eventueller Zuführung zum "Fonds für allgemeine Bankrisiken".



Die vollständige Meldung finden Sie hier.