Der Konzern Steinhoff expandiert und übernimmt die australische Möbelfirma Fantastic Holdings. Der Zukauf ließ die Aktien des Unternehmens steigen.

Ein erneuter Firmenzukauf hat die Aktien des deutsch-südafrikanischen Möbelriesen Steinhoff am Freitag angetrieben. Die im Nebenwerteindex MDax gelisteten Titel legten bis zu 3,5 Prozent auf 4,80 Euro zu, an der Börse in Johannesburg stiegen sie um 2,9 Prozent. Steinhoff verleibt sich die australische Möbelfirma Fantastic Holdings für umgerechnet rund 250 Millionen Euro ein. Erst kürzlich hatte Steinhoff den größten US-Matratzenhändler Mattress Firm für 3,4 Milliarden Euro gekauft, für die britische Billigkette Poundland hatte der Konzern 730 Millionen Euro hingelegt. Zur Finanzierung seiner Einkaufstour hatte Steinhoff im September eine milliardenschwere Kapitalerhöhung durchgezogen.

