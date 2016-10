Gewinner ConocoPhillips, MTR-Kurs wie auf Schienen, Lachsnachfrage treibt Bakkafrost und Mylan-Einbruch als Chance. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: ConocoPhillips - Spekulation auf die große Wende im Ölmarkt

Weil sich die Opec-Länder erstmals seit acht Jahren auf Förderkürzungen geeinigt haben, kann sich der Ölpreis auf gut 50 Dollar erholen. Nach zeitweise mehr als 70 Prozent Preisrückgang binnen eineinhalb Jahren wächst die Hoffnung auf ein Ende der Baisse. Wenn die Ölnotierungen nur bis zum Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre anziehen, wären das 85 Dollar. Gewinner dieser Entwicklung ist besonders ConocoPhillips. Seit die Amerikaner 2012 ihr Downstream-Geschäft (Raffinerien, Marketing, Petrochemie) abgespalten haben, sind sie ein reiner Förderer, dessen Geschäftserfolg eng an die Schwankungen des Ölpreises gekoppelt ist.

1,9 Milliarden Dollar Verlust hat ConocoPhillips im ersten Halbjahr gemacht. Und selbst nachdem sich die Geschäfte seitdem stabilisieren und die Verluste kleiner werden, dürfte am Jahresende immer noch ein Minus von rund drei Milliarden Dollar bleiben. Doch wenn der Ölpreis nur einigermaßen robust bleibt, sind von 2017 an echte Gewinne drin. In den vergangenen zwei Jahren hat Conoco die operativen Kosten um ein Drittel gesenkt und die jährlichen Investitionen etwa halbiert; zudem ist Conoco auf dem Rückzug aus weniger interessanten Fördergebieten - etwa vor Westafrika. Die Schwelle im Ölpreis, ab der Conoco operative Gewinne macht, wurde damit von 60 auf 45 Dollar gesenkt. Gleichzeitig zieht die Produktion dank neuer Quellen in Australien und Kanada an und dürfte in diesem Jahr mit 1,57 Millionen Barrel pro Tag um zwei Prozent über Vorjahr liegen.

Aktientipp: MTR - AAA-Rating und starker Aktionär im Rücken

Gegründet wurde das Unternehmen MTR 1975 als Mass Transit Railway Corporation. Unternehmenszweck: Bau und Betrieb eines U-Bahn-Netzes in Hongkong. Einziger Aktionär blieb zunächst die Regierung der ehemaligen britischen Kronkolonie und heutigen chinesischen Sonderwirtschaftszone. 2000 folgten die Teilprivatisierung von 23 Prozent des Aktienkapitals und der Gang an die Börse Hongkong. 2007 wurde der ebenfalls regierungseigene Hongkonger Eisenbahnbetreiber Kowloon-Canton Railway Corporation mit MTR verschmolzen. Die Verwaltungsbehörde kontrolliert noch 75,16 Prozent des Aktienkapitals. MTR kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 32,7 Milliarden Dollar und gilt als einer der weltweit führenden Eisenbahnbetreiber.

5,5 Millionen Passagiere werden heute an einem durchschnittlichen Wochentag befördert, aber längst nicht mehr nur in Hongkong. MTR betreibt inzwischen auch Eisenbahnstrecken und Nahverkehrslinien auf dem chinesischen Festland, in Schweden und im Vereinigten Königreich. Zudem erstrecken sich die Geschäftsaktivitäten auf bahnnahe Bereiche, etwa die Entwicklung von Immobilienprojekten, Immobilienmanagement, Werbung sowie Telekom- und Beratungsdienstleistungen.

Das Gros der Gewinnbeiträge kommt noch aus dem Heimatgeschäft in Hongkong. Für 2016 rechnen Analysten mit einem Erlösanstieg von rund sieben Prozent auf 44,6 Milliarden Hongkong-Dollar. Unter dem Strich wird ein Nettoertrag von 9,2 Milliarden Hongkong-Dollar erwartet. Das Infrastrukturgeschäft ist kapitalintensiv, läuft aber weitgehend unabhängig von der Konjunktur und liefert stabile Mittelzuflüsse. Dank des Großaktionärs im Rücken genießt MTR bei Ratingagenturen eine Topbonität. S&P vergibt gar die Höchstnote AAA.

Aktie Bakkafrost, Aktie Mylan, Anleihe AfEB/Real

Aktientipp: Bakkafrost - Große Nachfrage nach Lachs von den Färöern

Weltweit essen die Menschen so viel Fisch wie nie: Im Durchschnitt mehr als 20 Kilogramm pro Person im Jahr, schätzt die Ernährungsorganisation der UN. Dass genügend Fisch zur Verfügung steht, liegt an Zuchtfischen aus Aquakulturen. Bakkafrost züchtet Lachse in 14 Anbaugebieten im Nordatlantik um die Färöer-Inseln.

Dank gestiegener Preise sind Lachse zum wichtigsten Handelsfisch weltweit geworden. Und insbesondere Lachs aus den Färöern hat Konjunktur: Russland verbot Ende 2014 die Einfuhr von Frischfisch aus der EU und Norwegen. Die Färöer konnten ihren Absatz in Russland deshalb als Nicht-EU-Mitglied deutlich ausbauen: 42 Prozent der frischen Lachse exportierte Bakkafrost 2015 nach Russland, zehn Prozentpunkte mehr als 2014. Das brachte Rekordumsätze mit 382 Millionen Euro und einen Rekordgewinn von 108 Millionen Euro. Um den Fischhandel zu intensivieren, öffneten die Färöer 2015 gar eine eigene Repräsentanz in Moskau.

