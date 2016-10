In der Wochensicht ist vorne: OMV 7,37% vor Lukoil 2,61%, BP Plc 2,43%, Royal Dutch Shell 2,4%, Fuchs Petrolub 0,33%, Gazprom 0,28%, SBO 0,21%, C.A.T. Oil -0,16%, Exxon -0,23%, Chevron -1,16%, Transocean -1,92%, Apache Corp. -2,46% und Noble Corp plc -5,41%. In der Monatssicht ist vorne: SBO 15,14% vor BP Plc 13,13% , Royal Dutch Shell 11,63% , OMV 9,09% , Apache Corp. 7,41% , Lukoil 6,37% , Fuchs Petrolub 2,34% , Gazprom 1,95% , Transocean 1,88% , Chevron 1,66% , Exxon 1,56% , Noble Corp plc 1,36% und C.A.T. Oil 1,13% . Weitere Highlights: OMV ist nun 5 Tage im Plus...

